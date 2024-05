Incendio alla baraccopoli: strada chiusa e bus deviati

Ancora un incendio al campo nomadi Candoni alla Muratella. Una densa colonna di fumo nero sprigionatasi nel quadrante sud della Capitale a partire dalle 7:45 di stamattina. Un rogo importante, tanto da richiedere per alcune ore la chiusura di via Luigi Candoni.

In particolare le fiamme sono divampate sulla salita dell'area dove risiedono i cittadini slavi della baraccopoli. Con il rogo alimentato dalla presenza dei rifiuti, al fine di consentire l'intervento dei vigili del fuoco gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso via Luigi Candoni in entrambi i sensi di marcia sino al termine delle operazioni. Deviato anche i bus delle linee 128, 719 e 771.

"Torna protagonista la nostra richiesta di consiglio straordinario per la sicurezza dei lavoratori Atac di via Candoni peraltro determinata anche dall’intervento che ho sollecitato al prefetto di Roma - denuncia il consigliere del municipio Arvalia Marco Palma -. Aprire una via di sicurezza in direzione via Portuense è un’opera prioritaria e inascoltata. Tutela anche per i bambini del nido aziendale e del campo, della vicina realtà ospedaliera e residenziale".