Incendio nella notte: in fiamme tre baracche sulle sponde del fiume

Incendio nella notte. Tre baracche sono andate a fuoco sulle sponde del fiume Aniene, nella zona di Pietralata. Una volta sul posto i senza dimora che vivono nei ricoveri di fortuna si erano già allontanati.

Sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Roma Parioli a intervenire poco dopo la mezzanotte fra domenica e lunedì nel tratto di fiume Aniene compreso fa via Generale Roberto Bencivenga e via di Pietralata. Importante l'incendio, scoppiato per cause accidentali, con le fiamme che hanno distrutto tre baracche.

Domato il rogo dai pompieri, nessuno è rimasto ferito né intossicato.