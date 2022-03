Prima le esplosioni, poi l'incendio al bar del quartiere: indaga la polizia

Prima le esplosioni, almeno due quelle udite dai residenti del quartiere Don Bosco, poi le fiamme che poco dopo la mezzanotte tra il 28 e 29 marzo hanno avvolto un bar, il Lux. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze i cittadini che hanno chiamato i soccorsi per un incendio in un locale in piazza san Giovanni Bosco.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo in un'ora, il personale medico del 118 e la polizia. Terminate le operazioni di bonifica, intorno all'una e 45 circa, i poliziotti hanno notato la serranda del locale rialzata.

Ricevuta la relazione dei pompieri, gli investigatori dovranno capire se la saracinesca sia stata semi divelta per il calore delle fiamme, oppure se sia stata alzata prima del rogo. Un elemento importante per determinare se l'incendio sia doloso o meno. Al momento nessuna pista è esclusa.