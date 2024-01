Ostia, incendiata la bancarella dei libri. La comunità si unisce dona altri volumi

Incendio nella notte tra sabato e domenica a Ostia, per la terza volta in due anni ignoti hanno dato fuoco alla bancarella dei libri usati in piazzale del Magellano, a ridosso del Curvone. Le fiamme hanno avvolto i libri, distruggendoli. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. La pista dolosa è la più probabile.

I libri erano l'unica fonte di sostentamento per l'uomo che gestisce quello spazio. Saputa la notizia, in molti sui social, hanno attivato una compagna di solidarietà. Il titolare della gelateria vicino alla libreria ha postato un appello: "Posso garantire sia una persona onesta, che non delinque, anzi più volte questa estate ha sventato tentativi di furti di auto e zainetti in spiaggia". La gara di solidarietà ha già portato i primi risultati e qualcuno ha portato dei libri, vecchie enciclopedie datate ma in buone condizioni.