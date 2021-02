Incendio a Balduina, fiamme in un bed and breakfast: struttura inagibile

Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da appurare, in un appartamento al quarto piano

Paura a Roma per un incendio in un bed and breakfast in via Gualtiero Serafino. Sul posto, allertate, tre squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da appurare, in un appartamento al quarto piano adibito a B&B. L'appartamento dopo lo spegnimento è stato dichiarato inagibile. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito.