Incendio a Balduina, fiamme in un appartamento: un ferito

Incendio nella serata di giovedì 19 agosto alla Balduina. Il rogo, scoppiato per cause accidentali - probabilmente per un corto circuito - è iniziato intorno alle 22 in un seminterrato di una palazzina in via Giorgio Mospurgo. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, con gli agenti del commissariato di Montemario che hanno evacuato lo stabile.

La persona all'interno dell'appartamento, ferita, è stata medicata sul posto rifiutando il trasporto in ospedale. Gli altri residenti del palazzo, una volta spento l'incendio, sono stati fatti rientrare in casa intorno alle 23:50 circa.