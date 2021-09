Ostia, bagni chimici distrutti da un incendio. Ferrara: "Inizia la campagna elettorale e tornano i roghi"

Fiamme nella notte ad Ostia dove, per cause da appurare, sono stati distrutti da un incendio i bagni chimici di una spiaggia libera del comune di Roma, antistante il civico 82 del lungomare Duca degli Abruzzi. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e la polizia locale con il X Gruppo Mare che ha messo in sicurezza l'area e contattato la società concessionaria per la rimozione degli stessi.

Avviate le indagini per determinare la natura del rogo. A commentare il fatto, sui social, è stato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara: "Inizia la campagna elettorale e tornano gli incendi sulla spiaggia di nuova Ostia; le spiagge dove anche i clan facevano gli affari. Era successo anche negli anni passati. Sono diventate le spiagge della legalità e a qualcuno non piace.

"Ora le forze dell'ordine tramite le telecamere che abbiamo posizionato potranno fare chiarezza. Intanto vi abbiamo combattuto e vi combatteremo fino alla fine. Ad Ostia non torna il malaffare. State tranquilli", ha scritto Ferrara.

"Forse, a qualcuno non piace la strada intrapresa dal Municipio, in direzione della legalità. Abbiamo condotto una lotta senza quartiere contro i clan, e promettiamo ai nostri concittadini che continueremo a lottare nei prossimi cinque anni per la legalità e contro il malaffare e la criminalità organizzata. Non passeranno mai", ha commentato il candidato alla presidente del X Municipio per il Movimento 5 Stelle Alessandro Ieva.