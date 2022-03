Maxi incendio in un'azienda di riciclo della carta

Maxi incendio nel tardo pomeriggio di martedì 22 marzo, a Civitavecchia. A bruciare materiale accatastato in un'azienda di riciclo della carta. Il rogo è divampato intorno alle ore 19 in via Attilio Bonucci, nella zona industriale del comune portuale a nord del litorale laziale.

Distrutte dalle fiamme montagne di carta. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno eseguito per quattro ore le operazioni di spegnimento. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri per determinare le cause del rogo. Nessuna pista è esclusa.