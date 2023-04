Incendio nell'azienda di compostaggio, brucia deposito sulla Salaria

Incendio sulla Salaria. Le fiamme sono divampate all'interno di un'azienda che si occupa di compostaggio nella zona della Tenuta di Santa Colomba, al confine fra i comuni di Roma e Monterotondo, a nord della Capitale. Un vasto rogo che ha interessato legna e materiale di compostaggio che si trovavano nel capannone.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 a partire dalla notte di sabato. Alta la colonna di fumo ben visibile da chilometri di distanza. In via Cesare Razzaboni, in un'area industriale dove sono presenti numerosi capannone e ditte, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dei volontari della protezione civile Nvg - Nucleo Volotanri Guidonia e Fukyo Protezione Civile.

Complicate le operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza della zona, andate avanti tutta la notte. Domato il rogo nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause. Accertamenti in corso da parte degli investigatori del III distretto Fidene Serpentara di polizia.