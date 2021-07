Incendio in autostrada: fumo in carreggiata e code chilometriche

Fumo in carreggiata a causa di un incendio. Questo quanto ha comportato traffico e rallentamenti in autostrada A1 con code sino a tre chilometri. Come comunica Astral Infomobobilità, le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di venerdì 23 luglio in una scarpata a ridosso dell'autostrada (km 545) fra la Dirmazione Roma Nord e Guidonia Montecelio con inevitabili disagi ad automobilisti ed autisti in entrambe le carreggiate della 'bretella' della Milano-Napoli.

Incendi che nella giornata di giovedì non hanno risparmiato gli automobilisti in transito sull'A12 Roma-Civitavecchia, chiusa alle 20:10 e riaperta dopo quasi due ore (alle 21:50) nel tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra, in direzione Roma, a causa di un incendio all'altezza del chilometro 20 della vegetazione che fiancheggia la carreggiata.