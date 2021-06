Incendio in autostrada: autoarticolato distrutto dalle fiamme

L'intervento di vigili del fuoco e polizia stradale sull'A1 in direzione della Capitale

E' stato distrutto dalle fiamme in seguito ad un incendio. Paura per un camionista dopo che l'autorarticolato che stava conducendo ha preso fuoco. La richiesta d'intervento intorno alle 11:00 di giovedì mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione della Capitale.

Per avere ragione dell'incendio all'altezza del chilometro 573 (tra Diramazione Roma Sud e Guidonia Montecelio) hanno operato una squadra dei vigili del fuoco di Palestrina (24A) con il supporto della botte (AB12). A prendere fuoco un mezzo pesante. Sceso dal tir autonomamente il conducente, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione stradale a causa del fumo intenso sprigionato dall'incendio che ha richiesto la chiusura momentanea del tratto di carreggiata dell'autostrada del Sole interessato dall'intervento dei pompieri.

Da accertare le cause, sul posto per svolgere i rilievi gli agenti della Polizia Stradale.