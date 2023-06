Incendio in autostrada: veicolo in fiamme

Incendio in autostrada dove un veicolo ha preso fuoco con il fumo che ha invaso la carreggiata. L'intervento dei soccorritori poco dopo le 8:00 di venerdì 2 giugno sull'A1 Firenze-Roma nel tratto compreso tra lo svincolo Guidonia Montecelio (chilometro 555) e l'allacciamento sulla diramazione Roma Nord (chilometro 531).

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi sul tratto di autostrada interessato dall'incendio del veicolo è stato necessario attuare un restringimento di carreggiata. In direzione Firenze si transita solo sulla seconda e terza corsia di marcia.

Sul posto è intervenuto il personale Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco per la gestione dell'evento e la messa in sicurezza dell'area. Inevitabili le code con il traffico già sostenuto in occasione delle partenze del ponte del 2 giugno.

