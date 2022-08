Incendio in autostrada: furgone distrutto dalle fiamme

Incendio in autostrada A1 dove un veicolo ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato un furgone in transito sulla diramazione Roma Nord. L'intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale di autostrade nella mattinata di martedì 16 agosto, nel tratto compreso fra Castelnuovo di Porto e Settebagni, in direzione della Capitale. Spente le fiamme il furgone è andato completamente distrutto. Nessuno è rimasto ferito.