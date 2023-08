Incendio nell'autosalone: distrutte dieci vetture. Si indaga

Fiamme nella notte a Marino, alle porte di Roma. Intorno alle due e tre del mattino di martedì primo agosto, un incendio ha danneggiato parte di un autosalone al civico 167 della via Nettunense. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e i carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole.

Il rogo ha distrutto dieci auto e un container usato come ufficio. Danni ingenti per i titolari dell'esercizio. Al momento chi indaga non esclude nessuna pista, neanche quella dolosa. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. Si indaga.