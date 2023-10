Incendio in un'autorimessa: le fiamme distruggono 4 auto. Intossicato il titolare

Momenti di paura ad Artena, comune alle porte di Roma. Nel tardo pomeriggio di giovedì 5 ottobre un incendio ha coinvolto un'autorimessa in via Ariana, nella zona di Artena al confine con Lariano. Sul posto i vigili e fuoco di Velletri e i carabinieri della stazione di Artena che hanno avviato subito gli accertamenti per accertare i fatti.

Le fiamme hanno distrutto un capannone e quattro auto, tra cui un mezzo pesante. Intossicato dai fumi il titolare che è stato trasportato in ospedale dal 118. Non è in gravi condizioni. Non è escluso che l'incendio sarebbe partito da uno dei mezzi presenti nel capannone industriale, mentre i proprietari della autorimessa carrozzeria erano ancora al lavoro. Sul caso indagano i carabinieri.