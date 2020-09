Torrevecchia, un autobus va a fuoco: illesi conducente e passeggeri

Paura nella notte tra il 2 e il 3 settembre a Roma quando si è verificato l'ennesimo episodio riguardante un Flambus. Le fiamme questa volta hanno bruciato un mezzo della Roma Tpl. I fatti si sono verificati intorno la mezzanotte tra mercoledì e giovedì in via di Torrevecchia, altezza via di Montebruno.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo giunto alla fermata del bus si è accorto del fumo uscire dal lato posteriore del mezzo, ha fatto scendere i passeggeri e ha contattato i soccorsi.

Sul posto, oltre ai vigili a del fuoco, sono intervenute due pattuglie del Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza della strada e la polizia di stato. Non si sono registrati feriti. Indagini in corso per capire le cause dell'incendio.