Incendio all'Infernetto, le fiamme avvolgono e distruggono un autobus Atac

Lingue di fuoco alte più di tre metri. Paura all'Infernetto per un incendio che ha distrutto un autobus Atac della linea 06 poco dopo le 6 del mattino di mercoledì 30 dicembre. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo.

Il rogo si è verificato intorno alle ore 6,15 lungo via di Castelporziano. Il bus, secondo i primi riscontri, stava procedendo in direzione Roma quando, tra via Salorno e via Torcegno l, è scoppiato l'incendio con le fiamme fuoriuscite dal vano motore.

Sul posto i vigili del fuoco di Ostia, la polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale per la gestione del traffico. Al momento non si registrano feriti come conferma anche Atac in una nota: "Il bus circolava nella zona di Castel Porziano. Era in servizio da 18 anni. Per ragioni ancora da accertare stamane si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 06 mentre svolgeva servizio lungo via di Castel Porziano. Nessuna conseguenza per le persone".

Via di Castelporziano è stata momentaneamente interdetta al traffico e le linee bus 066 e 070 sono state deviate.

"Per questa giunta Raggi-Di Pillo non ci sono nè parole nè tantomeno scusanti, avete ridotto la città eterna senza manutenzione e non garantite la sicurezza neanche ai vostri dipendenti", commenta su Facebook Francesco Bucci esponente di Fratelli d'Italia e membro della commissione Trasparenza e Legalità consulta provinciale studentesca Roma.