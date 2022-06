Autobus a fuoco sull'Aurelia, traffico in tilt verso Roma

Paura sulla via Aurelia per un autobus della società Troiani che viaggiava verso Roma finito avvolto dalle fiamme nella parte posteriore. L'incendio è scoppiato intorno alle 9:30 della mattinata di venerdì poco dopo lo svincolo per il Grande Raccordo Anulare.

Secondo quanto si apprende, l'autista si è subito fermato e ha dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno evitato che il rogo potesse propagarsi a tutta la vettura, ma il danno resta ingente. Per motivi di sicurezza è stata chiusa la strada dal raccordo a via Aurelia, tra via Licio Giorgieri e via Aurelia Antica.

Lunga la fila di auto dirette verso Roma con ripercussioni anche sul Raccordo. La strada è stata riaperta intorno alle 10:45 circa. Si indaga per determinare le cause del rogo.