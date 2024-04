Incendio a Centocelle, auto in fiamme: indaga la polizia

Tre auto in fiamme a Roma, in zona Centocelle, in pieno giorno. È quanto successo intorno alle 13 di sabato 27 aprile. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le fiamme dai loro balconi.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Due delle tre vetture sono state completamente distrutte dal rogo, la terza è stata danneggiata. Al momento non è chiaro cosa abbia causato l'incendio. Nessuna pista è esclusa. Le indagini sono in corso.