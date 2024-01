Incendio al Quartiere Africano: auto in fiamme davanti ai negozi

Prima il fumo, poi il fuoco, infine le esplosioni conseguenza dell'incendio. Apprensione mercoledì pomeriggio al Quartiere Africano dove una vettura ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate in viale Eritrea fra lo spavento e la curiosità di commercianti e cittadini in transito nel quartiere del II municipio. Richiesto l'intervento al 112 le fiamme sono poi state spente dai vigili del fuoco.

Camion in fiamme sul Grande raccordo anulare

Sempre nella giornata di ieri - mercoledì 24 gennaio - un altro incendio ha interessato un mezzo pesante in transito sul Grande raccordo anulare di Roma. In fiamme il rimorchio di un camion che trasportava rifiuti in transito in carreggiata interna. Staccata la motrice, le fiamme hanno poi avvolto e distrutto il rimorchio del camiom fra le uscite Laurentina e via del Mare/via Colombo.

Veicoli in fiamme sul Gra e sull'A1

Copione simile ancora sul Gra e sull'autostrada A1 anche nella giornata di oggi, giovedì 25 gennaio. Nel primo caso un veicolo ha preso fuoco - poco dopo le 13:00 - in carreggiata interna, all'altezza dello svincolo 27 di via Cristoforo Colombo (km 55,5), direzione Aurelia. Sul posto i vigili del fuoco, il personale Anas e la polizia stradale che hanno poi domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Poco prima - intorno alle 11:55 - identico scenario sull'autostrada A1 Firenze-Roma, tra lo svincolo Ponzano Romano-Soratte (km 516) e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord, in direzione della Capitale. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.