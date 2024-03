Incendio a Montesacro: in fiamme due auto in sosta

Incendio a Montesacro, nella zona di Città Giardino. Due auto, danneggiate dalle fiamme. Il rogo mercoledì mattina in viale Adriatico.

Sono le 13:30 quando al 112 arriva una richiesta d'intervento per delle automobili in fiamme. Su viale Adriatico, all'altezza di via Abetone, i vigili del fuoco e le volanti della polizia. A prendere fuoco una Audi A3 e una Opel Meriva. Spento l'incendio dai pompieri le vetture sono rimaste seriamente danneggiate.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del III distretto Fidene Serpentara. Secondo i primi riscontri non sarebbero stati trovate evidenti tracce di dolo. Nessuno è rimasto ferito.