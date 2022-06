Incendio a Conca d'Oro: due auto distrutte dalle fiamme

Incendio nella notte a Conca d'Oro. A fare i conti con le fiamme i proprietari di due auto, distrutte dal rogo. E' accaduto in via Val d'Ala, nel III municipio Montesacro.

L'intervento al 112 è stato richiesto da alcuni passanti poco dopo le 2:30 della notte fra il 14 ed il 15 giugno, all'altezza della stazione ferroviaria Val d'Ala. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Ad avere la peggio una Smart ed una Volkswagen, distrutte dalle fiamme.

Danneggiata nella parte anteriore una terza vettura parcheggiata dietro alle due andate a fuoco, una Toyota Yaris. Danni lievi anche per altre tre macchine, in sosta dall'altro lato della carreggiata e danneggiate dal calore sprigionato dall'incendio.

Restano da accertare le cause, sul posto per indagare sull'accaduto gli agenti del commissariato Salario di polizia. In attesa dell'informativa dei vigili del fuoco i poliziotti non escludono nessuna ipotesi, compreso l'incendio doloso.