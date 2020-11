Incendio a Tor Bella Monaca: auto distrutta dalle fiamme

Auto in fiamme a Tor Bella Monaca. L’incendio è divampato intorno alle 10:00 di giovedì mattina mentre la vettura percorreva via di Tor Bella Monaca, dal lato d’ingresso alla strada da via Casilina. Accortosi delle fiamme il conducente della macchina ha accostato la vettura dal lato marciapiede ed è sceso dall’abitacolo con le fiamme che hanno poi distrutto il mezzo a quattro ruote. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sempre nella giornata di oggi i vigili del fuoco sono poi intervenuti in via Monte della Capanna 119, al Quartaccio per un'altra vettura in fiamme.