Auto in fiamme sulla via Tiburtina

Una palla di fuoco al centro della via Tiburtina. Un'auto in fiamme. Il rogo è divampato a bordo di una vettura in transito in direzione San Basilio sulla strada consolare nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio.

È stato il conducente della macchina, una volta viste le fiamme fuoriuscire dal cofano motore subito dopo la rampa di accesso e uscita del Grande raccordo anulare, a scendere dall'abitacolo lasciando la vettura sulla corsia di sorpasso. Poi la richiesta d'intervento ai vigili del fuoco.

Un rogo ben visibile dalle finestre dell'adiacente sede del municipio Tiburtino che ha trovato il commento del presidente del IV: "Sta prendendo fuoco una macchina su Via Tiburtina direzione Roma davanti al Municipio. Consiglio strade alternative".