Incendio a Labaro, venti auto distrutte dalle fiamme: un ustionato

Prima le fiamme, poi la colonna di fumo - anche nero - e qualche scoppio di vetri e pneumatici. Pomeriggio di fuoco a Labaro dove in via Tiberina, all'altezza del civico 210, un incendio ha distrutto decine di auto in un parcheggio privato a cielo aperto. Tante le chiamate al numero unico per le emergenze.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e le volanti della polizia di Stato. Al momento sono ancora al vaglio le cause del rogo. Non si esclude nessuna pista, dal corto circuito partito da una vettura fino all'ipotesi dolosa. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, sono chiamati al lavoro di bonifica. Al momento una persona è rimasta ustionata e soccorsa dal personale sanitario.