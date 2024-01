Ostia, il giallo dell'auto bruciata: l'ipotesi di un avvertimento

Un'auto incendiata nella notte e una sassaiola sulla quale chi indaga cerca ancora conferme. È giallo a Ostia per un raid che ha il sapore di avvertimento e sul quale stanno lavorando i carabinieri per far luce. I fatti si sono consumati domenica 14 gennaio. Intorno alle 5 del mattino una Ford Focus è stata date alle fiamme in via Tagaste.



Un rogo di chiara matrice dolosa. Non ci sono dubbi per chi indaga. La vettura era intestata a una donna, mamma di un ragazzo già conosciuto alle forze dell'ordine e vicino ad Area 121 la comunità che ha occupato le abitazioni di via delle Baleniere dal 2020 e vicino a CasaPound. Stando una prima ricostruzione, la politica non rientrerebbe in questa dinamica che ha portato poi al rogo.



Secondo qualcuno, infatti, si era ipotizzato, infatti, che potesse trattarsi di un'intimidazione nei confronti di uno dei membri di Area 121, ma chi indaga al momento scarterebbe questa ipotesi. Che c'entri invece qualcosa il controllo del territorio? Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere della zona. I carabinieri al momento non si sbilanciano. Stanno indagando per risalire all'esatta dinamica dei fatti partendo da un punto fermo: l'incendio doloso dell'auto.