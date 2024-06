Incendio a Roma: auto in fiamme davanti all'officina. Chiusa via Prenestina

Paura al Pigneto. Una vettura, in riparazione in una autofficina, ha preso fuoco. Alta la colonna di fumo che si è sprigionata in cielo, visibile in buona parte del quartiere di Roma est. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 16:25 dal civico 97 della via Prenestina. In fiamme una Peugeot, spostata dall'interno dell'officina sino a bordo strada prima che l'incendio interessasse anche il locale commerciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale in ausilio alla viabilità. Al fine di consentire l'intervento dei pompieri il tratto di via Prenestina dove è divampato l'incendio (altezza via Erasmo Gattamelata) è stato chiuso in direzione Centro con il traffico deviato sui binari del tram. Inevitabili le ripercussioni al traffico, rallentato all'altezza di via Alberto Da Giussano sia in direzione Villa Gordiani che verso Porta Maggiore.

La tragedia di Milano

Una possibile tragedia, che fa tornare alla mente quanto accaduto lo scorso venerdì a Milano, quando un incendio divampato all'interno di una officina (in quel momento chiusa) in zona Gambara ha determinato la morte di tre persone e due feriti gravi. Fiamme scoppiate all'interno dell'autofficina con il fumo che ha avvolto la palazzina sopra al locale commerciale, evacuata poi dai soccorritori a scopo precauzionale.