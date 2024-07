Auto prende fuoco sulla via Pontina, la polizia locale mette al sicuro il conducente

Sono subito intervenuti non appena hanno visto le fiamme che stavano avvolgendo l'automobile. Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo sicurezza sociale urbana, poco dopo le 13 di oggi, martedì 16 luglio, all’altezza del Km 18.00 della via Pontina, stava procedendo in direzione Pomezia per iniziare il servizio di vigilanza presso il campo nomadi di Castel Romano. I caschi bianchi si sono però fermati quando hanno avvistato le fiamme da un veicolo fermo sulla carreggiata.

Gli agenti hanno prestato prontamente aiuto al conducente e, nel timore di una possibile esplosione del mezzo con impianto gpl, hanno provveduto nell’immediato a delimitare l’area. In questo modo sono stati tutelati l'uomo, cittadino di 57 anni, e altri automobilisti in transito, sollecitando nel contempo l’intervento dei vigili del fuoco.

La velocità delle operazioni ha permesso di evitare conseguenze ben peggiori, scongiurando lo scoppio del serbatoio gpl. Sul posto sono sopraggiunte in ausilio ulteriori pattuglie del IX Gruppo Eur per la gestione della viabilità.

Strade deviate

Gli agenti sono tuttora impegnati nella chiusura di via Pontina, altezza Tor de Cenci in direzione Pomezia, con deviazione del traffico su Tor De Cenci, al fine di consentire lo spegnimento dell’incendio che ha interessato anche le sterpaglie della zona circostante.