Incendio in via Pisa, auto distrutte dalle fiamme: fumo nero invade il quartiere

Le fiamme sono scoppiate per cause ancora da appurare in via Pisa, all'altezza dell'incrocio con via Livorno

Fumo nero e auto in fiamme. Pomeriggio di fuoco in zona piazza Bologna dove, intorno alle 13 sono andate a fuoco tre auto in via Pisa, all'altezza dell'incrocio con via Livorno. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale con il Gruppo Sapienza che ha chiuso la strada all'altezza dell'intersezione con via Salento. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma tanta è stata la paura nel quadrante con il fumo nero che ha invaso il quartiere.