VIDEO | Incendio a Pietralata, alba di fuoco: Enjoy in fiamme. Polizia sul posto

Alba di fuoco a Roma dove, via Filippo Meda 15 a Pietralata, due vetture Enjoy sono state incendiate. I fatti si sono consumati intorno alle 5 del mattino del 21 agosto, con due pattuglie della Polizia che si sono recate sul posto. In pochi minuti i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo.

Le auto della società del gruppo Eni che offre servizio di car sharing erano parcheggiate a discreta distanza l'una dall'altra con in mezzo altre automobili di privati che non sono state colpite. L'ipotesi dolosa non è esclusa. La polizia indaga per determinare le esatte cause del rogo.