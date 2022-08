Incendio al Collatino, tre auto parcheggiate in fiamme: indagano i carabinieri

Tre auto parcheggiate sono andante in fiamme in via Mario Chiri, non lontano da viale della Serenissima, zona del Collatino, a Roma. È stata a una segnalazione ai carabinieri a dare l'allarme intorno alle 4 del mattino.

A spegnere le fiamme che hanno investito le tre autovetture – una Hyundai, una Fiat Idea e una Fiat Seicento – sono stati poi i vigili del fuoco arrivati con un'autobotte. Sul posto i pompieri non sarebbero state trovate tracce di inneschi, ma non è esclusa nessuna ipotesi. Per ora è stato accertato che l'incendio è partito dal cofano della Hyundai. La notte precedente a dieci in sosta a via Vaiano, nel cuore della Magliana.