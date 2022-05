Esce fumo dal cofano ed accosta, poi scoppia l'incendio: danneggiate sette auto

Era alla guida della sua auto quando ha visto del fumo uscire dal cofano. Accostata la vettura la stessa ha preso fuoco con le fiamme che hanno poi interessate altre sei auto in sosta vicine. Il rogo è divampato mercoledì pomeriggio all'Appio Latino.

La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 15:30 dell'11 maggio in via Latina, altezza via Cilicia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ed i poliziotti del commissariato San Giovanni di polizia. Chiusa temporaneamente la strada per consentire l'intervento dei pompieri.

Da una prima ricostruzione il conducente di un Mercedes classe E, vedendo del fumo provenire dal cofano, ha accostato un attimo prima che l’auto prendesse fuoco.

Spente le fiamme tre sono state le auto danneggiate, quattro quelle carbonizzate. Nessuno è rimasto ferito.