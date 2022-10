Auto in fiamme a Città Giardino, l'allarme dato dai residenti

Auto in fiamme nella notte a Roma. Intorno alle 22 circa di mercoledì 26 ottobre, diversi residenti hanno notato le fiamme avvolgere le vetture parcheggiate in via Gennargentu, a Città Giardino. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

Secondo quanto appreso, l'incendio sarebbe partito da una Nissan Qashqai, quindi le fiamme hanno avvolto una Bmw e danneggiato anche una Toyota Arius. Le prime due vetture sono rimaste completamente distrutte. Ignote al momento le cause dell'incendio. La polizia, che indaga, non esclude nessuna pista.