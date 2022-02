Incendio nella notte al Salario, a due passi da Villa Ada. A prendere fuoco un'auto in sosta in via Fogliano. La richiesta d'intervento intorno alle 22:30 di mercoledì 16 febbraio.

Sul posto, all'altezza del civico 4, sono intervenuti i vigili del fuoco e le volanti della polizia di stato. Domate le fiamme, restano da accertare le cause dell'incendio.