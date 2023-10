Auto in fiamme nel sottopasso della via del Mare: galleria chiusa due ore

Auto in fiamme nel sottopasso di Acilia, sulla via del Mare. Un incendio che ha richiesto la chiusura del tunnel, con inevitabili conseguenze alla viabilità e traffico paralizzato. Il rogo è divampato da un veicolo in transito nella galleria intorno alle 9:00 di stamattina - venerdì 27 ottobre - in orario di punta di ingresso in città.

Sono state numerose le richieste d'intervento al 112 da parte degli automobilisti allarmati dal fumo e dalle fiamme conseguenza della vettura in fiamme nel sottopasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l'incendio. Al fine di operare in sicurezza gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso il tunnel in direzione Roma Centro.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause dell'incendio.