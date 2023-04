Auto in fiamme su via Cristoforo Colombo, traffico deviato

Auto in fiamme e traffico in tilt lunedì mattina su via Cristoforo Colombo. L'incendio ha interessato una vettura in transito sulla corsia laterale alle 8:00, in orario di punta d'ingresso in città. Al fine di consentire le operazioni di spegnimento della macchina è stato necessario attuare delle devizioni sul posto con inevitabili ripercussioni alla normale viabilità.

L'intervento degli agenti del gruppo Gpit della polizia locale di Roma Capitale all'altezza di via di Mezzocammino, direzione Raccordo anulare. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza del tratto di Colombo interessato dall'incendio, altezza chilometro 13+400.

Deviato il traffico sulla corsia centrale una volta domate le fiamme il traffico è tornato progressivamente alla normalità. Nessuno è rimasto ferito.