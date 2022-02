Roma Nord: Mercedes in fiamme sulla via Cassia

Incendio a Roma Nord dove un'auto ha preso fuoco. L'intervento delle pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 18:00 di giovedì 10 febbraio sulla via Cassia, all'altezza dell'ospedale Villa San Pietro.

L'auto, una Mercedes ha preso fuoco mentre si trovava in quel momento ferma al semaforo. Il conducente, un uomo italiano di 65 anni, uscito dalla vettura in tempo, non ha riportato conseguenze.

I caschi bianchi hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area, provvedendo alla chiusura temporanea della strada, attuando un restringimento della carreggiata per consentire la rimozione del veicolo.