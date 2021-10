Auto in fiamme sulla via Aurelia

Incendio all'Aurelio dove una macchina ha preso fuoco. L'intervento dei soccorritori intorno alle 15:45 sulla via Aurelia, altezza largo Perassi. Sul posto per mettere in sicurezza la strada gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale assieme ai vigili del fuoco. Spente le fiamme, divampate per cause in via di accertamento, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

