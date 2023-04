Paura al Portuense: due auto a fuoco nella notte

Incendio di due auto nella notte in via Alibrandi, zona Portuense. Le fiamme, intorno alle 3, hanno distrutto una Honda Jazz posteggiata in strada, danneggiando anche una seconda auto, modello Dacia Duster.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere che hanno avviato gli accertamenti. Al momento non sono stati trovati elementi per ricondurre l'incendio a un gesto doloso. Sentiti i proprietari i quali hanno riferito di non aver mai subito minacce.