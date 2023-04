Auto in fiamme nella notte, ipotesi piromane di quartiere

Tre auto in fiamme nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Roma. Ad avere l'amara sorpresa sono stati i residenti del Trullo che nella mattinata giorno della festa della Liberazione, hanno allertato il numero unico per le emergenze dopo aver trovato le carcasse delle loro auto. Nessuno si sarebbe accorto di nulla fino alle sei del mattino, quando è arrivata la prima chiamata al numero unico per le emergenze.

Il tutto è accaduto in vicolo degli Orti della Magliana, all'incrocio con via Monte delle Capre. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Sui vari gruppi di quartiere diversi residenti hanno commentato le immagini delle auto ormai distrutte dalle fiamme.

"Il municipio XI è un territorio completamente abbandonato - scrive Marco sul gruppo del Comitato Municipio Roma XI - Non esiste sicurezza, di notte rischi di non dormire perché hai paura che la mattina trovi macchine vandalizzate, rubate e incendiate. Sindaco e il presidente di municipio sono inesistenti". Sul caso è intervenuto anche Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha commentato: L'area necessita di maggiore sicurezza, controllo e sistema di video sorveglianza".

La polizia indaga e lo fa anche in relazione a un altro episodio. Lo scorso 18 aprile, a circa quattro chilometri di distanza da via degli Orti della Magliana, due auto sono state distrutte da un incendio scoppiato intorno alla mezzanotte in via Greve. Una delle due vetture è risultata rubata. L'ipotesi di un piromane di quartiere non è esclusa.