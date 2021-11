Incendio a Torre Angela, due auto distrutte dalle fiamme: indagano i carabinieri

Fiamme nella notte a Torre Angela dove due auto sono state distrutte da un incendio. Ad indagare sul caso i carabinieri di Tor Bella Monaca. I fatti si sono consumati intorno alle 22:30 di domenica 7 novembre, in via Pietro Santo Bartoli. Il rogo, inziato dal vano motore di una Ford Ka, è divampato bruciando anche una vicina Fiat Stilo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Ancora incerte le cause dell'incendio. Chi indaga non esclude nessuna pista, dal corto circuito all'atto doloso.