Notte di fuoco a Tor Bella Monaca: 14 auto in fiamme. L'ombra del piromane

L'ombra di un piromane. Un possibile incendio doloso. Quattordici auto date alle fiamme nella notte a Tor Bella Monaca. L'incendio segue di 24 ore un altro rogo, avvenuto sempre nel quartiere della periferia est della Capitale. Un rogo sospetto, divampato nell'area del cosiddetto Ferro di Cavallo, nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia. Proprio al civico 106 ad aprile 2023 gli agenti della municipale avevano rimosso delle tettoie abusive (anche ai civici 74 e 90) tirate su abusivamente e trasformate in posti auto privati, con tanto di chiavi. Elementi che non sono legati al momento all'incendio di stanotte, ma che descrivono il contesto nel quale si è sviluppata la notte di fuoco.

Sono stati gli abitanti del R5 a richiedere l'intervento al 112 a partire dal 1:00 di questa notte. Delle auto in fiamme, la richiesta d'intervento. In via dell'Archeologia sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del distretto Prenestino di polizia. Un vasto rogo, sviluppatosi sotto alle palazzine popolari del VI municipio delle Torri. Spente le fiamme il bilancio è stato di 14 auto interessate. Sette quelle da buttare, completamente carbonizzate, 5 quelle danneggiate. Rintracciati i proprietari delle macchine, due delle vetture sono rimaste al momento senza intestatario.

Messa in sicurezza la zona, i pompieri non hanno trovato al momento evidenti tracce di dolo. Le indagini sono affidate agli agenti del VI distretto Casilino di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa la mano dolosa di un piromane. Gli inquirenti sono infatti a lavoro anche alla luce dell'incendio della notte prima, e non escludono eventuali collegamenti fra il rogo di via dell'Archeologia e quello di viale Santa Rita da Cascia, poco distante, dove furono cinque le auto in sosta nel parcheggio condominiale distrutte da un incendio.