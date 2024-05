Il piromane torna a colpire, altre 10 auto in fiamme nel parcheggio dello stadio

Ancora auto in fiamme nel parcheggio del campo sportivo comunale di Tivoli. Sei auto sono state distrutte da un rogo, altre quattro danneggiate. È il terzo episodio in poco tempo. La zona è sempre quella del quartiere Empolitano, vicino al campo sportivo Ripoli.

Sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco per limitare i danni e i carabinieri di Tivoli che indagano e non escludono la pista dolosa. Bruciate, una Fiat Punto, una Hyundai Tucson, una Santa Fe, una Lancia Y, una Renault Megane e una Peugeot Partner. Parzialmente danneggiate una Renaul Espace, una Jeep Compass, una Opel Corsa e una Ford Fiesta.

A dare l'allarme sono stati anche i residenti, scesi in strada dopo aver notato le fiamme illuminare la notte. A febbraio sempre in quell'area erano stati registrati due incendi. Roghi che secondo i residenti sarebbero, anche questi, dolosi che sono sicuri del fatto che ci sia un piromane seriale in azione. Nel primo caso a inizio febbraio, sul lato di viale Giuseppe Picchioni, erano bruciate tre auto, nel secondo due. Sul quel doppio episodio, ancora senza responsabili, indagano i carabinieri.