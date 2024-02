Incendio in un parcheggio, auto avvolte dalle fiamme

Incendio a Tivoli, comune alle porte di Roma, dove nella notte tre auto sono state avvolte da un rogo. Le fiamme sono partite da una vettura per poi coinvolgerne altre due, nel parcheggio a viale Giuseppe Picchioni.

A dare l'allarme sono stati i residenti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri di Tivoli. Nessuno è rimasto ferito. Non sarebbero stati trovati inneschi e si indaga sulle cause dell'incendio, non è esclusa l'ipotesi di un guasto meccanico a una delle auto.