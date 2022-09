Auto in fiamme in tangenziale est. L'incendio è divampato domenica pomeriggio a bordo di una vettura fra l'uscita via dei Campi Sportivi e la galleria Giovanni XXIII, a Roma nord, in direzione piazzale degli Eroi. Accostata la macchina sulla corsia di emergenza la vettura è stata distrutta dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Rallentamenti nel tratto di tangenziale dove è scoppiato l'incendio.

???Code altezza Uscita dei Campi Sportivi e Galleria Giovanni XXIII > Incrocio Piazzale degli Eroi #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 11, 2022