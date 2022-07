Auto in fiamme: traffico e disagi in tangenziale

Martedì mattina di passione in tangenziale est a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate dal cofano motore di un'auto in transito in direzione San Giovanni. All'altezza del Verano, poco dopo le 6:30, l'incendio con l'automobilista riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme distruggessero la vettura.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Domate le fiamme, inevitabili sono stati i risentimenti al traffico veicolare, protrattisi diverse ore in attesa della rimozione dell'auto andata a fuoco e della pulizia dei detriti sull'asfalto.

Incendio auto sulla diramazione Roma Nord

Identico intervento, sempre martedì mattina, lo hanno fatto ancora i pompieri ed ancora per un veicolo in fiamme, questa volta sulla A1 diramazione Roma Nord fra Castelnuovo di Porto e Settebagni in ingresso nella Capitale. Anche qui si sono registrati rallentamenti alla normale circolazione stradale.