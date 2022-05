Notte di fuoco a Primavalle, incendio distrugge 7 auto e 8 scooter

Notte di fuoco nella zona di Primavalle. All'altezza dell'incrocio tra via Giuseppe Benedetto Dusmet e via Pietro Maffi, un incendio ha bruciato sette auto e otto scooter. Alcuni dei veicoli, seppur marcianti, hanno subito gravi danni. Altri, invece, risultano irrecuperabili.

A dare l'allarme, poco dopo le 23 di lunedì 30 maggio, sono stati i residenti che hanno sentito il forte odore di plastica bruciata entrare fin dentro le loro case. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e la polizia di Stato, con gli agenti del distretto di Primavalle.

Al momento le cause del rogo non sono ancora chiare. Chi indaga non vuole escludere nessuna ipotesi. Nonostante le fiamme, nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato. Le indagini sono in corso.