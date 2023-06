Incendio al Flaminio, 10 scooter e auto distrutti dalle fiamme: indaga la polizia

Paura nella notte del primo giugno al Flaminio, nella zona di Roma nord, dove un incendio ha distrutto dieci tra auto e scooter parcheggiati in via Andrea Sacchi. A dare l'allarme alcuni residenti che dopo l'una e venti hanno chiamato il numero unico per le emergenze richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto. Le fiamme, alte, hanno distrutto quattro auto e sei scooter. Sul posto anche la polizia di Stato che ora indaga. Ignote la cause. Non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella dolosa.