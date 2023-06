Incendio nella notte: auto distrutta dalle fiamme

Un’auto ha preso fuoco nella notte in via Zara, a Santa Severa, rischiando di danneggiare anche le altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.

A impedire che l’incendio si propagasse sono stati i vigili del fuoco di Cerveteri, che una volta allertati - intorno a mezzanotte e mezza - sono arrivati sul posto, all’altezza del civico 19, e hanno subito avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo.

Nessuno è rimasto ferito, e nessun’altra auto è stata danneggiata. Indagini sono in corso per accertare le cause del rogo.