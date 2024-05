Quattro auto distrutte da un incendio. Fiamme vicino alle case

Quattro auto distrutte. Una notte di fuoco con le fiamme molto vicine alle case. L'incendio è divampato a Santa Marinella, in provincia di Roma, nel cuore della notte.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 a partire dal 1:00. In via delle Fresie sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia. Arrivati sul posto hanno trovato una situazione di incendio generalizzato. Il fuoco aveva completamente avvolto quattro macchine: una Nissan, due Fiat e una Citroen. L'intervento di spegnimento ha fatto si che le fiamme non lambissero le auto parcheggiate e le abitazioni adiacenti. Per completare la fase di raffreddamento e messa in sicurezza, si è reso necessario l'intervento dell'autobotte AB17.

Giunti sul posto anche i carabinieri della radiomobile di Civitavecchia per gli accertamenti del caso. Sul posto non sono state trovate evidenti tracce di dolo.